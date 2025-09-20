Herido un hombre tras ser golpeado por una avioneta mientras maniobraba en un aeródromo de Totana

Un hombre de 50 años resultó herido este sábado por la mañana después de que una avioneta chocara con él en un aeródromo de Totana, mientras maniobraba marcha atrás, según informó Emergencias.

De acuerdo con la misma fuente, el suceso se produjo cerca de las 10.30 horas. Fue en ese momento cuando el varón acabó golpeado por la aeronave y herido en una nalga y en un pie.Al lugar se desplazó una ambulancia con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Tras ser estabilizado por los sanitarios trasladados, el afectado fue llevado hasta el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.