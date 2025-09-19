Sucesos
Detenido por matar a otro hombre en Lleida tras pelearse por llevar los perros sueltos
La víctima sufrió una perforación de pulmón y murió cinco días después en el hospital
Germán González
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 36 años en Lleida por un delito de homicidio por imprudencia grave. Sobre las 5:30 de la madrugada del pasado 12 de septiembre, la víctima, un hombre mayor jubilado y vecino de la localidad, salió a pasear con sus tres perros por la zona de los barrios de Cappont y la Bordeta.
En el camino se encontró con otro vecino de la zona que paseaba a dos perros y que afeó a la víctima que llevara a los suyos desatados. En la discusión este vecino empujó al jubilado y lo tiró al suelo. Fuentes policiales remarcan que el sospechoso tenía más fuerza que la víctima.
Pese a las heridas que sufrió, el jubilado llegó como pudo a su casa y de allí la familia lo llevó a un centro médico. Tenía cinco costillas rotas y una de ellas le había perforado el pulmón. Por eso lo ingresaron de urgencia. La salud se agravó y murió en el hospital el 17 de septiembre.
Ante esta situación los agentes abrieron una investigación e identificaron al sospechoso que fue detenido este viernes por la tarde. Se espera que pase a disposición de los juzgados de guardia de Lleida el sábado acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mario Picazo confirma el desplome en la Región de Murcia: 'El otoño llega pisando fuerte
- Un hotel gastronómico y una antigua tienda de alimentación: los dos restaurantes de Murcia que compiten por ser 'la mejor apertura de España
- No son barracas y tampoco restaurantes: los 'merenderos' de Murcia en plena huerta donde se come como en 1880
- Estos son los municipios más felices de la Región por su calidad de vida, clima y servicios
- La 'librería más grande de España' abre en Alfonso X el 3 de octubre
- Estos son los locales que competirán en la Ruta-Concurso de la Mejor Marinera 2025
- El invierno se asoma tímidamente a la Región de Murcia: AEMET confirma la bajada de temperaturas a partir de la próxima semana
- Luz verde a la subida salarial del 0,5% a 65.000 empleados públicos de la Región de Murcia