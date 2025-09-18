Pasa a disposición judicial el hombre acusado de asesinar a su mujer en El Algar

El individuo de 66 años acusado de matar presuntamente con un cuchillo a su mujer, de 64 años, en la diputación cartagenera de El Algar ha pasado este jueves a disposición judicial, según informa la Guardia Civil.

Los agentes de la Benemérita procedieron el pasado martes a la detención del varón. El cuerpo sin vida de la víctima, Ginesa, la primera mortal por violencia de género en la Región en lo que llevamos de año, se halló esa misma mañana y presentaba signos de violencia por arma blanca. Entre ambos no existían antecedentes por violencia de género.

El Ministerio de Igualdad confirmó este miércoles que se trata de un caso de violencia de género y elevaba a 28 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año, y a 1.322 desde 2003.

Asimismo, según fuentes del TSJ de Murcia, la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Cartagena ha incoado un procedimiento jurado para investigar el posible homicidio de esta mujer, tras recibir la inhibición del juzgado de Instrucción 5 de la localidad, que se encontraba de guardia este martes y que practicó la diligencia de levantamiento del cadáver. De forma que el hombre será juzgado por un jurado popular, una vez que se señale la vista oral.