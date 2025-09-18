Un joven que circulaba en patinete sin casco, herido grave tras chocar con una furgoneta en Alcantarilla

Un joven usuario de patinete, que circulaba sin casco, ha resultado herido grave al chocar con una furgoneta en la tarde de este jueves en Alcantarilla.

A las 18 horas 54 minutos de esta tarde, el 1-1-2 Región de Murcia recibía varias llamadas informando de un accidente de tráfico en la Calle Mayor de Alcantarilla, a la altura de paso a nivel. Según los llamantes, en el accidente estaban implicados una furgoneta y un patinete.

A consecuencia del impacto, el usuario del patinete, que no llevaba casco, ha quedado en el suelo inconsciente. Inmediatamente se ha desplazado al lugar del accidente una patrulla de Policía Local de Alcantarilla, quien ha confirmado la gravedad del herido, ya que presentaba un fuerte golpe en la cabeza.

La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 ha desplazado una unidad móvil de emergencias, que ha atendido y estabilizado al herido, un joven de 20 años de edad aproximadamente, y lo ha trasladado urgentemente al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca con traumatismo cráneo encefálico.