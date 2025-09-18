Intentan arrollar a un policía nacional y se dan a la fuga en un control en Alcantarilla

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas por la comisión de los delitos de tentativa de homicidio, contra la seguridad vial, desobediencia grave e infracción a la ley de extranjería, tras desobedecer un control preventivo policial de seguridad en Alcantarilla. Los ocupantes del vehículo intentaron arrollar a un agente y huyeron del lugar, siendo finalmente interceptados en la autovía de Cartagena a Murcia a la altura de Corvera.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 30 de agosto mientras agentes de la Policía Nacional realizaban un control preventivo de seguridad en el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla, donde observaron cómo un vehículo se aproximaba al control realizando maniobras anómalas.

Se les acusa de comisión de los delitos de tentativa de homicidio, contra la seguridad vial, desobediencia grave e infracción a la ley de extranjería

Al indicar los agentes que detuviera la marcha, el conductor hizo caso omiso e intentó arrollar a uno de los policías dándose a la fuga a gran velocidad.

De inmediato procedieron a seguir a este vehículo que alcanzó velocidades muy elevadas y realizó maniobras temerarias generando un grave peligro para la seguridad vial.

Finalmente fueron interceptados en la mendionada autovía procediendo a la detención del conductor y su acompañante el cual carecía de permiso de conducir ofreciendo ambos una resistencia muy activa.

El conductor del vehículo fue detenido por la comisión de los delitos de tentativa de homicidio, contra la seguridad vial y desobediencia grave mientras el acompañante fue detenido por infracción a la ley de extranjería, siendo puestos a disposición de la Autoridad quien dispuso las medidas judiciales oportunas.