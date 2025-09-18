SUCESOS
Intentan arrollar a un policía nacional y se dan a la fuga en un control en Alcantarilla
Los ocupantes del vehículo, que fueron detenidos en la autovía de Cartagena a Murcia, huyeron a gran velocidad realizando maniobras temerarias
Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas por la comisión de los delitos de tentativa de homicidio, contra la seguridad vial, desobediencia grave e infracción a la ley de extranjería, tras desobedecer un control preventivo policial de seguridad en Alcantarilla. Los ocupantes del vehículo intentaron arrollar a un agente y huyeron del lugar, siendo finalmente interceptados en la autovía de Cartagena a Murcia a la altura de Corvera.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 30 de agosto mientras agentes de la Policía Nacional realizaban un control preventivo de seguridad en el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla, donde observaron cómo un vehículo se aproximaba al control realizando maniobras anómalas.
Se les acusa de comisión de los delitos de tentativa de homicidio, contra la seguridad vial, desobediencia grave e infracción a la ley de extranjería
Al indicar los agentes que detuviera la marcha, el conductor hizo caso omiso e intentó arrollar a uno de los policías dándose a la fuga a gran velocidad.
De inmediato procedieron a seguir a este vehículo que alcanzó velocidades muy elevadas y realizó maniobras temerarias generando un grave peligro para la seguridad vial.
Finalmente fueron interceptados en la mendionada autovía procediendo a la detención del conductor y su acompañante el cual carecía de permiso de conducir ofreciendo ambos una resistencia muy activa.
El conductor del vehículo fue detenido por la comisión de los delitos de tentativa de homicidio, contra la seguridad vial y desobediencia grave mientras el acompañante fue detenido por infracción a la ley de extranjería, siendo puestos a disposición de la Autoridad quien dispuso las medidas judiciales oportunas.
- El invierno se asoma tímidamente a la Región de Murcia: AEMET confirma la bajada de temperaturas a partir de la próxima semana
- Fallece una mujer de 27 años al ser atropellada por un tractor en Cartagena
- El curioso trabajo de la hija de Pérez-Reverte como arqueóloga subacuática en Cartagena (Murcia): 'Antes éramos muy reacios a compartir la información
- Educación buscará en empresas a profesionales para dar clases en FP
- María Ferjol 'Muchas mujeres sienten que, al cumplir cierta edad, ya no tienen derecho a cuidarse o a mostrarse
- Prueba los caballitos de 8 restaurantes de Murcia para hacer un ranking y elige el mejor de la ciudad: '10 de 10
- Preocupación entre los empresarios de Murcia por la llegada de Verifactu
- El calor y la presencia de amianto obligan a suspender clases en Cartagena, Águilas y Alhama