Accidente mortal
Dos muertos en el choque de dos coches en el límite entre la Región y Almería
Uno de los turismos ha acabado incendiado
Dos personas han muerto este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 886 de la autopista AP-7, en el término municipal de Pulpí (Almería), al chocar dos turismos, uno de los cuales se ha incendiado, según han informado fuentes del 112 de Andalucía y de Murcia.
El siniestro se ha producido sobre las 13:45 horas, a unos cien metros del túnel de la Sierra del Aguilón, en el límite con la Región de Murcia.
Hasta el lugar se han desplazado patrullas de la Guardia Civil, equipos sanitarios de la Región de Murcia, así como bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de Murcia y del Levante Almeriense, que han intervenido en la extinción del fuego y en la atención de la emergencia.
Los bomberos del CEIS apagaron el incendio hasta la llegada de los bomberos del Consorcio del Levante Almeriense.
