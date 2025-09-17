SUCESOS
Un motorista sufre heridas de consideración al colisionar contra un turismo en Alcantarilla
El accidente se ha producido entre el kilómetro 4 y 5 de la MU-30, sentido Caravaca de la Cruz
E.P.
Una persona ha resultado herida este miércoles con heridas de consideración al producirse una colisión por alcance entre su motocicleta y un turismo, en la localidad de Alcantarilla, según han informado a fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.
El siniestro se ha registrado poco antes de las nueve de la mañana entre el kilómetro 4 y 5 de la MU-30, sentido Caravaca de la Cruz cuando, por causas que se desconocen, se ha producido una colisión por alcance entre una motocicleta y un turismo.
Como consecuencia del siniestro, el conductor de la motocicleta ha resultado con heridas de consideración.
