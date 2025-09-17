Un motorista sufre heridas de consideración al colisionar contra un turismo en Alcantarilla

Una persona ha resultado herida este miércoles con heridas de consideración al producirse una colisión por alcance entre su motocicleta y un turismo, en la localidad de Alcantarilla, según han informado a fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

El siniestro se ha registrado poco antes de las nueve de la mañana entre el kilómetro 4 y 5 de la MU-30, sentido Caravaca de la Cruz cuando, por causas que se desconocen, se ha producido una colisión por alcance entre una motocicleta y un turismo.

Como consecuencia del siniestro, el conductor de la motocicleta ha resultado con heridas de consideración.