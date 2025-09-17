Minuto de silencio en Cartagena y Murcia por la mujer asesinada presuntamente por su marido en El Algar

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha convocado para este miércoles un minuto de silencio por la mujer muerta en El Algar, presuntamente a manos de su marido.

La muestra de solidaridad, a la que han sido convocados la Corporación municipal, empleados municipales y representantes de instituciones y ciudadanos, tuvo lugar a las doce del mediodía a las puertas del Palacio Consistorial.

Tal y como ha informado la alcaldesa, Noelia Arroyo, mientras la Guardia Civil avanza en su investigación, el Ayuntamiento ha ofrecido todos los recursos y apoyo a los familiares de la última víctima de violencia de género que se ha producido en el municipio.

Junto a la alcaldesa asistieron integrantes de la corporación municipal: los tenientes de alcalde Diego Salinas, Diego Ortega y Cristina Mora; los portavoces Ignacio Jáudenes, Jesús Giménez, y Manuel Torres; y los ediles Gonzalo López, Pablo Braquehais, Francisca Martínez, Juan José López, Mercedes Graña e Isabel Andreu.

Minuto de silencio, esta mañana, a las puerta del Palacio de San Esteban / ANGELA ORTIZ

También en Murcia, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha presidido el minuto de silencio por el asesinato de la mujer que ha tenido lugar a las puertas del Palacio de San Esteban.