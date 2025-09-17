Guardia Civil detiene en Cehegín a dos jóvenes por robar con violencia en viviendas

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes como presuntos autores de delito de robo con violencia en viviendas, en el marco del 'Plan contra el robo en viviendas'. Ambos arrestados tienen antecedentes por delitos similares y uno de ellos detenido por la Benemérita el pasado mes de julio por la comisión de varios robos en Cehegín y Moratalla.

Efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita iniciaron las actuaciones hace unas semanas, cuando detectaron la comisión de un robo con violencia en una vivienda en el casco urbano ceheginero.

Los autores del robo seleccionaron una vivienda en la que residían personas de edad avanzada, con la intención de contar con una superioridad física. Accedieron al domicilio, abordaron a las víctimas, emplearon la violencia contra estas y las intimidaron hasta que consiguieron arrebatarles diversos efectos de valor.

Como consecuencia de la agresión, los moradores de la vivienda tuvieron que recibir asistencia médica, si bien no revistió gravedad. Los primeros pasos de la investigación se realizaron en el domicilio de las víctimas, donde se recabaron todos los indicios posibles sobre sus autores y la forma de cometer los robos.

Poco después y fruto de la investigación, las Guardia Civil identificó a dos jóvenes que se encontraban, presuntamente, tras la autoría material de los hechos delictivos investigados.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, los investigadores han establecido un dispositivo de búsqueda sobre los sospechosos, que ha culminado con su localización y detención como presuntos autores de delito de robo con violencia e intimidación.

Durante la investigación, los guardias civiles han constatado que éste no es el único delito cometido por los ahora detenidos, por lo que continúan con la investigación abierta para determinar si los mismos integran un grupo delictivo y esclarecer más hechos delictivos de este tipo.