SUCESOS
Fallece una mujer de 27 años al ser atropellada por un tractor en Cartagena
Los servicios sanitarios también han tenido que atender a la madre de la fallecida
J.V.G.
Una mujer de 27 años ha fallecido este miércoles al ser atropellada por un tractor en la carretera RM-F35, que une Cartagena y San Javier, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias. A partir de las 8.23 horas, varios testigos han avisado al 112 de que una joven había sido atropellada en la citada vía a su paso por La Aparecida, en el término municipal de Cartagena. Los Los llamantes indicaron que un tractor había atropellado a una joven en la mencionada carretera y que la accidentada se encontraba malherida e inconsciente sobre la calzada
Al lugar se dirigieron inmediatamente patrullas de la Policía Local de Cartagena y una Unidad Móvil de Emergencias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061, quienes no pudieron más que certificar el fallecimiento de la atropellada.
Los servicios sanitarios han tenido que atender a la madre de la fallecida, han agregado las mismas fuentes.
