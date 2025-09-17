Fallece una mujer de 27 años al ser atropellada por un tractor en Cartagena

Una mujer de 27 años ha fallecido este miércoles al ser atropellada por un tractor en la carretera RM-F35, que une Cartagena y San Javier, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias. A partir de las 8.23 horas, varios testigos han avisado al 112 de que una joven había sido atropellada en la citada vía a su paso por La Aparecida, en el término municipal de Cartagena. Los Los llamantes indicaron que un tractor había atropellado a una joven en la mencionada carretera y que la accidentada se encontraba malherida e inconsciente sobre la calzada

Al lugar se dirigieron inmediatamente patrullas de la Policía Local de Cartagena y una Unidad Móvil de Emergencias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061, quienes no pudieron más que certificar el fallecimiento de la atropellada.

Los servicios sanitarios han tenido que atender a la madre de la fallecida, han agregado las mismas fuentes.