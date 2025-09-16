Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres heridos, uno de ellos grave, tras un aparatoso accidente entre cinco turismos y una moto en Murcia

Los afectados fueron trasladados de urgencia al hospital Virgen de la Arrixaca

Ambulancias en el exterior de Urgencias del Virgen de la Arrixaca. / A. L. H.

Juanjo Raja

Tres personas, con edades comprendidas entre los 32 y 58 años, resultaron heridas este martes, poco antes de las 6.30 horas, tras tener un accidente múltiple en el que estuvieron implicados varios coches y una moto en la pedanía murciana de San Ginés, según informó Emergencias.

De acuerdo con la misma fuente, la sucesión de golpes se produjo en la autovía MU-30, sentido Caravaca. El siniestro concluyo con uno de los tres afectados heridos de gravedad. El accidente se saldó con un total de cinco vehículos implicados y una motocicleta.

Hasta el lugar se desplazaron ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de Carreteras. Finalmente, los tres heridos fueron trasladados al hospital Virgen de la Arrixaca, en El Palmar, para recibir la atención sanitaria necesaria.

Lugar donde se produjo el accidente múltiple, a la altura de San Ginés. / 112

