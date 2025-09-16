Emergencias
Tres heridos, uno de ellos grave, tras un aparatoso accidente entre cinco turismos y una moto en Murcia
Los afectados fueron trasladados de urgencia al hospital Virgen de la Arrixaca
Tres personas, con edades comprendidas entre los 32 y 58 años, resultaron heridas este martes, poco antes de las 6.30 horas, tras tener un accidente múltiple en el que estuvieron implicados varios coches y una moto en la pedanía murciana de San Ginés, según informó Emergencias.
De acuerdo con la misma fuente, la sucesión de golpes se produjo en la autovía MU-30, sentido Caravaca. El siniestro concluyo con uno de los tres afectados heridos de gravedad. El accidente se saldó con un total de cinco vehículos implicados y una motocicleta.
Hasta el lugar se desplazaron ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de Carreteras. Finalmente, los tres heridos fueron trasladados al hospital Virgen de la Arrixaca, en El Palmar, para recibir la atención sanitaria necesaria.
- Un turista de Málaga llega a Murcia, visita todo el centro y lanza un comunicado: 'No vengáis a Murcia en septiembre
- Muere en Calpe (Alicante) una bebé de 20 días y su madre está crítica al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- Castejón pone punto final a su carrera política y abandona el Ayuntamiento de Cartagena
- Bloqueo urbanístico en Murcia por 'las altas exigencias' a los promotores
- Estos son los precios de las pruebas que el SMS va a derivar a la concertada
- Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: actos y actividades para este lunes
- La UMU abre un nuevo plazo de matrícula para titulaciones con vacantes
- El SMS gastará más de 100 millones en derivar pruebas a concertados