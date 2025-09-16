Tres heridos, uno de ellos grave, tras un aparatoso accidente entre cinco turismos y una moto en Murcia

Tres personas, con edades comprendidas entre los 32 y 58 años, resultaron heridas este martes, poco antes de las 6.30 horas, tras tener un accidente múltiple en el que estuvieron implicados varios coches y una moto en la pedanía murciana de San Ginés, según informó Emergencias.

De acuerdo con la misma fuente, la sucesión de golpes se produjo en la autovía MU-30, sentido Caravaca. El siniestro concluyo con uno de los tres afectados heridos de gravedad. El accidente se saldó con un total de cinco vehículos implicados y una motocicleta.

Hasta el lugar se desplazaron ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de Carreteras. Finalmente, los tres heridos fueron trasladados al hospital Virgen de la Arrixaca, en El Palmar, para recibir la atención sanitaria necesaria.