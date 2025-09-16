Emergencias
Hallan a un hombre sin vida en una plaza de Cabo de Palos
Los sanitarios, a su llegada, solo pudieron certificar su muerte
Un hombre fue hallado inconsciente en el suelo, en una plaza cercana a la calle Medusa Praya de Cabo de Palos, en Cartagena, según indicó Emergencias.
De acuerdo con la misma fuente, el hallazgo se produjo sobre las siete de la mañana de este martes. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, cuyo sanitarios solicitaron la presencia de Policía Local de Cartagena y la Guardia Civil, tras certificar que la persona había fallecido.
