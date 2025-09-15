Investigación
Un hombre atrincherado en la Gran Vía de Madrid amenaza con causar una explosión con bombonas de butano
El hombre, que tiene los brazos ensangrentados, se ha atrincherado en un edificio entre Montera y Gran Vía
Javier Niño González
Madrid
La Policía y los servicios de emergencia han acudido a un edificio de la céntrica Gran Vía de Madrid en el que se ha atrincherado un hombre que amenaza con explotar unas bombonas de butano, han informado a EFE fuentes policiales.
Según las mismas fuentes, el hombre, que tiene los brazos ensangrentados, se ha atrincherado en un tercer piso de un edificio situado entre la calle Montera y la Gran Vía.
Se han desplazado hasta el lugar varios vehículos policiales y ambulancias y, según las fuentes, la Policía ha movilizado a un negociador.
La boca de metro más próxima al suceso permanece cerrada, aunque el servicio se presta con normalidad.
- Un turista de Málaga llega a Murcia, visita todo el centro y lanza un comunicado: 'No vengáis a Murcia en septiembre
- En directo: Atlético Madrileño-Real Murcia
- Esta es la relación que tiene el cantante Ed Sheeran con Archena
- Un juzgado de Murcia obliga a devolver 17.184 euros de una hipoteca tras declarar esta cláusula nula por abusiva
- ¿Abren este domingo las tiendas y supermercados de Murcia?
- Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: actos y actividades para este domingo
- Bloqueo urbanístico en Murcia por 'las altas exigencias' a los promotores
- Estos son los precios de las pruebas que el SMS va a derivar a la concertada