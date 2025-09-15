Extinguido un conato de incendio forestal en el Cabezo de Santa Catalina de Mazarrón

Efectivos de Emergencias han conseguido apagar este lunes un conato de incendio forestal en el Cabezo de Santa Catalina de Mazarrón.

A las 12:49 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia ha recibido un total de 13 llamadas alertando de un fuego en una zona de monte, concretamente en el Cabezo de Santa Catalina, en Mazarrón. Hasta el lugar se han desplazado un agente medioambiental y brigada forestal, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y Policía Local de Mazarrón

Según la información del agente medioambiental, el incendio afectaba a una zona de monte bajo con algunos pinos secos, y solo dos verdes, cerca de viviendas.

Hacia las 13:31 horas, el mando de bomberos del Consorcio ha dado por extinguido el conato de incendio forestal, que ha afectado 200 metros cuadrados de monte bajo con algún pino seco.