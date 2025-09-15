El conductor del atropello mortal de Lorca queda en libertad con cargos

La juez ha dejado en libertad con cargos al conductor que el sábado pasado provocó la muerte de un operario de la empresa Aguas de Lorca e hirió a dos personas más en un atropello múltiple, y le impone medidas como la retirada cautelar del carné de conducir, ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Al conductor se le investiga en un procedimiento abierto por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, delito de imprudencia grave con resultado de muerte y delitos de lesiones por imprudencia grave.

Pasó a disposición judicial el domingo y la titular del Juzgado Número 5 de Lorca, en funciones de guardia, ha establecido para él la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado, la prohibición de salida del territorio nacional y retirada del pasaporte.

También ha ordenado la privación del permiso de conducir vehículos a motor y ciclomotores de forma cautelar. El conductor circulaba a gran velocidad el sábado por la calle Santa Paula de Lorca minutos antes de las diez de la mañana cuando se salió de una curva, embistió a dos operarios de la empresa Aguas de Lorca que revisaban una alcantarilla e impactó contra otro vehículo.

Uno de los operarios murió y el otro resultó herido, al igual que el conductor del coche que le precedía en la marcha. El hombre fue detenido en el lugar del accidente por la Policía Local tras dar resultado positivo en las pruebas de alcoholemia.