Un camionero de Alicante admite el robo de un cargamento de 12,5 toneladas de chocolate

La Audiencia de Alicante ha sentado este lunes en el banquillo a un camionero acusado de apropiarse de un cargamento de 12,5 toneladas de chocolate que trajo en un camión desde Alemania hasta la provincia. Los lotes fueron vendidos a un empresario que también está acusado de un delito de receptación. Mientras que el camionero ha aceptado la acusación y se declara culpable, el otro implicado asegura que desconocía que la partida que compró era robada y pensaba que era de procedencia legítima. Aunque no pidió ni un solo documento para confirmarlo. La Fiscalía reclama inicialmente una pena de dos años y medio de prisión para el camionero por apropiación indebida, mientras que para el empresario se pide año y medio por receptación. El juicio no ha podido quedar visto para sentencia, ya que se ha tenido que suspender al no haber comparecido el representante legal de la empresa de transportes para la que trabajaba el acusado.

Los hechos se remontan a febrero de 2021 en que el acusado recogió en Alemania una partida de 12.500 kilos de chocolate con un camión de la empresa para la que trabajaba en Alicante. El acusado apenas llevaba unos días trabajando como camionero en la mercantil. El cargamento no llegó nunca a su destino, una mercantil del Parque Empresarial de Elche. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el cargamento estaba valorado en 113.000 euros y el comprador abonó 1.200 euros por él. El camión fue encontrado abandonado en Cox con las puertas abiertas y las llaves puestas. El análisis del GPS del vehículo pudo orientar a la Policía Nacional sobre los lugares donde el camionero habría vendido la mercancía. Un total de 33 palés con chocolate y otros productos alimenticios. La carga fue adquirida por un empresario de Alicante y otro de Ribarroja (Valencia), este segundo llegó a estar investigado en la causa, pero fue exonerado al no encontrar indicios de que conociera el origen ilícito de la mercancía.

Buscando comprador en Internet

El acusado ha admitido en el juicio que revendió los palés con alimentos a otras empresas. “Busqué en internet otras empresas cercanas al lugar donde tenía que entregarla y contacté con ellos por teléfono”, aseguró. Según manifestó, desconocía cuál era el valor del chocolate que transportaba y aceptó las cantidades que le proponían “porque el comprador no podía pagar más”. El acusado apenas llevaba unos pocos días en la empresa y llegó a manifestar a los policías tras su detención que tenía problemas con su empresa. Fuentes cercanas al caso, apuntaron a que tenía adicción al juego, aunque este extremo no ha podido ser acreditado documentalmente en el proceso.

Por su parte, el empresario acusado de receptación aseguró que desconocía que el chocolate que le estaban ofreciendo tuviera una procedencia ilícita. Según su versión, ofreció un precio tan bajo por la mercancía porque estaba a un mes de caducar y el valor sería nulo en cuanto se pasara de fecha. Desde la acusación particular se le hizo ver que la fecha de caducidad era para diciembre de ese y todavía estaban en febrero, ante lo que el procesado reiteró que las fechas eran muy justas para poder darle salida. El procesado señaló que se sorprendió porque inicialmente el vendedor le habló de un solo palé y cuando llegó se encontró con que era 33 y él no tenía efectivo para poder pagar por todo. Durante el interrogatorio se le preguntó sobre qué documentación requirió para hacer la compra a una persona a la que no conocía de nada y se presentó con un camión en su establecimiento. Este admitió que solo se quedó con su teléfono, porque le parecía una persona de confianza y un profesional que les estuvo ayudando a descargar los camiones. La mercantil que liquidaba se encarga a la compra-venta de productos en liquidación.

El rápido hallazgo del camión abandonado permitió a la Policía poder recuperar la mercancía desaparecida que fue finalmente entregada a sus legítimos compradores. El juicio ha vuelto a ser señalado para octubre, fecha en la que comparecerá el testigo que ha quedado pendiente y, a continuación, las partes expondrán sus conclusiones finales. Fuentes cercanas al caso indicaron que el camionero podría ver reducida la petición de pena a entre un año y año y medio de cárcel tras su confesión de los hechos y haber colaborado con la investigación.

