Emergencias
Un muerto y dos heridos tras ser atropellados por un coche en Lorca
Los sobrevivientes del atropello fueron trasladados de urgencia al hospital Rafael Méndez
Tres hombres de 50, 58 y 59 años fueron atropellados este sábado por la mañana en la calle Santa Paula de Lorca, mientras trabajaban en la zona como operarios de la empresa Aguas de Lorca, según informó Emergencias.
De acuerdo con la misma fuente, uno de los tres varones afectados acabó falleciendo. Las otras dos víctimas fueron trasladadas al hospital Rafael Méndez de urgencia.
El suceso se desarrolló sobre las 9.50 horas: fuen entonces cuando se dio la voz de alarma al 112 Región de Murcia.
De inmediato, se movilizaron a la zona ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, así como agentes de la Policía Local de Lorca para asegurar el perímetro y regular el tráfico.
