Emergencias
Dos heridos tras un accidente entre dos coches en Torre Pacheco
Uno de los afectados quedó atrapado en el interior de su vehículo hasta la llegada de los bomberos
Un hombre y una mujer de 48 y 41 años, respectivamente, resultaron heridos este sábado a mediodía después de tener un accidente de tráfico en el que estuvieron implicados dos vehículos, según informó Emergencias.
De acuerdo con la misma fuente, el golpe se produjo en una intersección de la carretera RM-F26, a la altura del kilómetro 7, en Torre Pacheco. Uno de los accidentados quedó atrapado en el interior de su coche y fue auxiliado por los bomberos. Finalmente, ambos heridos fueron trasladados al hospital Los Arcos del Mar Menor, en San Javier, para recibir la atención sanitaria necesaria.
Hasta el lugar se desplazaron ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, así como efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.
