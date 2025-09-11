Sale de prisión el investigado por la muerte de su padre en Molina de Segura

El tribunal de instancia de Molina de Segura que investiga a dos hermanos -un hombre y una mujer- por la muerte de su padre en julio pasado en el comercio de este ha acordado la puesta en libertad de primero, Felipe H. R., al no existir riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.

El auto que así lo acuerda, decide su excarcelación, con la medida cautelar de personarse los días uno y quince de cada mes en la sede del tribunal. El tribunal, que estima así el recurso que presentó su letrado, el penalista murciano Pablo Martínez, señala que no existe riesgo de fuga, ya que el investigado tiene arraigo, al residir con su madre y sus hermanos en Archena.

A ello añade que acaba de ganar unas oposiciones a un cuerpo de Hacienda y que solo le falta realizar un curso, que se iniciará en los próximos días, dentro de este mismo mes. También comenta el auto que puede descartarse también el riesgo de destrucción de pruebas, al haber practicado la Policía las oportunas diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

Finalmente, descarta el peligro de que pueda atentar contra los intereses de la víctima, dada la naturaleza de los hechos que se investigan.

El tribunal de instancia tiene en cuenta también que no se ha recibido aún el informe definitivo de autopsia y que el preliminar no precisa la causa de la muerte, constando tan solo que la víctima presentaba contusión nasal y abundante sangrado por los orificios nasales.

Añade que el informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses recoge como conclusión que la importante patología crónica de miocardio de la víctima pudo predisponer a una arritmia ventricular y a la muerte súbita.

La resolución revela que el audio de la grabación de las cámaras de vigilancia del local del fallecido recoge que los dos hermanos, al llegar a la tienda, insultaron al padre, al parecer, por haber hecho algún comentario negativo sobre su madre, amenazándole si lo volvía a hacer.

Además, se escucha cómo le apremian para que deje libres unas plazas de aparcamiento porque querían venderlas. Las imágenes captadas por las cámaras permiten comprobar que el investigado propinó puñetazos y patadas al padre y que este logró salir a la calle al huir sus dos hijos, para desfallecer poco después.