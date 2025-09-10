CARTAGENA
Un incendio en una pinada quema 2,5 hectáreas en la Mina Blanca de El Llano del Beal
El fuego se ha dado por controlado gracias a la rápida intervención de los efectivos
La pedanía cartagenera de El Llano del Beal ha sufrido un incendio que, provisionalmente, ha arrasado una superficie de 2,5 hectáreas. Sobre las seis de la tarde se recibieron varias llamadas en el Centro de Coordinación de Emergencias 112 alertando de un incendio en dicha localidad, concetramente en la zona de la Mina Blanca. El fuego comenzó en las cercanías de una gran pinada y generó una rápida movilización de recursos para evitar su propagación.
El siniestro se registró en las inmediaciones de la carretera RM-F42 (Llano del Beal-El Algar). Hasta la zona se han desplazado bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena, un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias con brigada forestal helitransportada, Agentes Medioambientales, así como coordinador forestal de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática y brigada forestal de Cartagena.
Gracias a la rápida intervención de los efectivos, a las 19:30 horas, el incendio quedó estabilizado y a las 19:53 horas se dio por controlado. En el lugar permanece la brigada forestal Cartagena preventivamente.
La superficie afectada se estima provisionalmente en 2,5 hectáreas.
