Detenido por robar en siete viviendas de Totana y amenazar a varios vecinos

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 35 años, acusado de robar en siete viviendas de Totana, así como de amenazar con una botella rota a varios clientes de una discoteca de la localidad y de agredir a uno de ellos.

Según han informan fuentes de este cuerpo, la investigación se inició el pasado mes, cuando varios vecinos de Totana alertaron a la Guardia Civil de que habían visto a un hombre trepando por los tejados y terrazas de varias viviendas. Los agentes averiguaron que el sospechoso se había introducido en varias casas para robar. En dos de ellas se encontraban los moradores dentro.

Mientras se recogían indicios de estos robos, otra llamada alertó a la Benemérita de una supuesta riña en una zona de ocio del municipio. Al parecer, junto a una discoteca, un hombre había amenazado a varias personas con el cuello de una botella rota, hiriendo a una de ellas. Los agentes se desplazaron al lugar y encontraron al ahora detenido, quien les amenazó con quitarles la pistola y coserlos "a tiros". El hombre fue arrestado como presunto autor de delitos de amenazas con arma blanca, lesiones, hurto y amenazas a agentes de la autoridad.

Las pesquisas practicadas para esclarecimiento de los robos llevaron a los agentes a identificar al detenido en la riña de la discoteca como el autor de los robos de la noche anterior en varias casas de Totana. El 'modus operandi' y los indicios obtenidos por los investigadores han permitido vincular al sospechoso con siete robos, ocurridos en viviendas del municipio totanero.

La Guardia Civil atribuye al ahora detenido –un hombre, de 35 años y nacionalidad ecuatoriana– la presunta autoría de siete delitos de robo con fuerza en vivienda, dos delitos de amenazas con arma blanca, delito de lesiones, hurto y amenazas a agente de la autoridad.