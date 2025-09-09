Muere un trabajador de 44 años al caer a un pozo en Cartagena

Un trabajador de 44 años ha muerto este martes al caer a un pozo en el polígono industrial de la diputación cartagenera de La Palma, según informa el 112 en un comunicado.

El hombre no regresó a casa tras terminar su jornada laboral, por lo que su familia dio el aviso pasadas las cuatro y media de la tarde y explicó que podría haberse caído a un pozo.

Al lugar acudieron efectivos del Cuerpo de bomberos y la Guardia Civil, que hallaron muerto al hombre poco después de las cinco de la tarde, en la avenida Tomás Ferro.

Se ha dado aviso al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia para que investigue las causas del incidente, al igual que ocurrió tras el accidente ocurrido ayer en Murcia, en el barrio de Santa Eulalia, donde un trabajador cayó desde un andamio al suelo, a una altura de unos cuatro o cinco metros, e ingresó con heridas graves en el hospital Reina Sofía.