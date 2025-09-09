Sucesos
Muere una mujer y su hija resulta grave al salirse de la vía su furgoneta y chocar contra un árbol en Mula
La superviviente del accidente ha tenido que ser rescatada y trasladada al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia
L.O.
Una mujer de 45 años ha fallecido este martes y su hija ha resultado herida grave al salirse de la vía la furgoneta en la que viabajan y chocar posteriormente contra un árbol, en la localidad de Mula, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico y del Centro de Coordinación de Emergencias.
El siniestro se ha registrado sobre las 12.42 horas, en el kilómetro 4 de la RM-516 cuando, por causas que se desconocen, una furgoneta se ha salido de la vía por el margen derecho y ha colisionado contra un árbol. Como consecuencia, una mujer de 45 años ha fallecido y su hija ha tenido que ser rescatada, atendida y trasladada al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.
Al lugar se han movilizado patrullas de la Policía Local, Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.
