Un hombres sufre heridas graves y una mujer heridas leves en una colisión entre dos turismos en San Pedro

Un hombre de 50 años ha resultado herido grave y una mujer de 36 años con heridas leves al producirse una colisión entre dos turismos en la autopista AP-7, en la localidad de San Pedro del Pinatar, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

El 112 ha recibido varias llamadas informando de la colisión a las 13.03 horas en el kilómetro 775 de la referida vía, en sentido Alicante.

os llamantes han señalado que uno de los implicados estaba herido y atrapado en el interior del vehículo. Al lugar se han movilizado patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Tras ser estabilizados los heridos, han sido trasladados al hospital Los Arcos del Mar Menor, en San Javier.