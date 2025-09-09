Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESOS

Un hombres sufre heridas graves y una mujer heridas leves en una colisión entre dos turismos en San Pedro

Tras ser estabilizados, han sido trasladados al hospital Los Arcos del Mar Menor, en San Javier

Accidente de tráfico en San Pedro del Pinatar

Accidente de tráfico en San Pedro del Pinatar / CEIS

L.O.

Un hombre de 50 años ha resultado herido grave y una mujer de 36 años con heridas leves al producirse una colisión entre dos turismos en la autopista AP-7, en la localidad de San Pedro del Pinatar, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

El 112 ha recibido varias llamadas informando de la colisión a las 13.03 horas en el kilómetro 775 de la referida vía, en sentido Alicante.

os llamantes han señalado que uno de los implicados estaba herido y atrapado en el interior del vehículo. Al lugar se han movilizado patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Tras ser estabilizados los heridos, han sido trasladados al hospital Los Arcos del Mar Menor, en San Javier.

