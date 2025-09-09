Herida una trabajadora agrícola al quedar su mano atrapada en una cosechadora en Yecla

Un mujer de 55 años ha resultado herida este martes al quedar una de sus manos atrapada en una cosechadora mientras trabajaba en una explotación agrícola en Yecla, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El 112 ha recibido una llamada a las 9.51 horas alertando del accidente, que ha tenido lugar en un paraje cercano a la carretera N-404 y el Caserío Umbría del Factor.

El llamante ha señalado que una máquina había atrapado la mano de una persona que estaba trabajando y que precisaba tanto asistencia sanitaria, como a los bomberos para liberar el miembro atrapado.

Así, se han movilizado hasta el lugar patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con sanitarios de la Gerencia del 061.

Tras ser liberada por los bomberos, la accidentada ha sido estabilizada por los sanitarios y trasladada en la UME al hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia. El incidente ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.