Sucesos
Arde una fábrica de palés en Caravaca de la Cruz
En el incidente no se han lamentado daños personales
Una fábrica de palés en Caravaca de la Cruz se ha visto involucrada en un incendio este martes por la tarde, en un incidente en el que no se han lamentado daños personales.
El fuego se originó sobre las tres y media de la tarde, cuando el 1-1-2 recibió la primera de varias llamadas que alertaban del suceso.
Los llamantes ubicaron el incendio de palés en la RM-517 de Caravaca, lugar al que se desplazaron efectivos de Policía Local y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS).
La intervención se dio por finalizada a las seis de la tarde y no se han lamentado daños personales.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Estas son las zonas de la Región de Murcia donde hay aviso por lluvias y tormentas este martes 9 de septiembre
- Le cobran 81€ por cenar en la Feria de Murcia y denuncia públicamente el servicio: 'No vayáis; les pedí ticket y me dieron una hoja de cuaderno
- El fuego se desata en un garaje de Murcia
- Condena de 4 años de prisión para los principales acusados de la Púnica murciana
- Piden a los ciudadanos de la Región de Murcia precaución y atención ante el último aviso de la AEMET
- Las alcantarillas de Murcia se ‘libran’ de más de 230 toneladas de toallitas
- Estas son las zonas de la Región de Murcia donde hay aviso por lluvias y tormentas este lunes 8 de septiembre
- Las aguas termales de un pueblo de Murcia donde las mujeres que no pueden ser madres se quedan embarazadas: 'Un milagro