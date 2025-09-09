Arde una fábrica de palés en Caravaca de la Cruz

Una fábrica de palés en Caravaca de la Cruz se ha visto involucrada en un incendio este martes por la tarde, en un incidente en el que no se han lamentado daños personales.

El fuego se originó sobre las tres y media de la tarde, cuando el 1-1-2 recibió la primera de varias llamadas que alertaban del suceso.

Los llamantes ubicaron el incendio de palés en la RM-517 de Caravaca, lugar al que se desplazaron efectivos de Policía Local y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS).

La intervención se dio por finalizada a las seis de la tarde y no se han lamentado daños personales.