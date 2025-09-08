Fallece un hombre de 57 años tras chocar contra un camión en Torre Pacheco

Minutos antes de las seis de la tarde de este lunes, varias llamadas fueron recibidas en el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia alertando de un accidente de tráfico entre un turismo y un camión en la carretera de Torre Pacheco a El Jimenado.

Hasta el lugar se desplazó una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, así como bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, procedentes de los parques de San Pedro y Los Alcázares.

Tras llegar a la zona, los bomberos rescataron a la víctima que había quedado atrapada en el interior del turismo. Los sanitarios procedieron a atenderlo y, pese a los esfuerzos de reanimación, el herido, un hombre de 57 años, finalmente falleció durante el traslado al hospital Los Arcos del Mar Menor.