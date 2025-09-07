Muere un motorista de 28 años tras ser arrollado por un coche en la autovía
Agentes de la Guardia Civil fueron testigos del accidente, que ocurrió a la altura de Los Alcázares
EFE
Un motorista de 28 años murió en la noche de este sábado tras colisionar con un turismo en la AP-7 en dirección Cartagena, a la altura de Los Alcázares.
Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de la Región de Murcia, una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba en el lugar les indicó que, sobre las 23:30 horas, un motorista había sido arrollado por un vehículo y yacía en la calzada, por lo que solicitaron servicios sanitarios urgentemente.
Al lugar se movilizó una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.
A su llegada, los sanitarios no pudieron más que certificar el fallecimiento del accidentado.
