Cogida
Muere un hombre tras ser embestido por un toro durante un festejo en la localidad gaditana de Ubrique
El Ayuntamiento ha suspendido los fuegos artificiales previstos en las fiestas y ha anunciado que las banderas de los edificios públicos ondearán este lunes a media asta
EFE
Un hombre ha fallecido este domingo en Ubrique (Cádiz) tras ser embestido por un toro durante la suelta del Toro del Gayumbo, celebrada en el marco de las fiestas locales.
El Ayuntamiento de Ubrique ha confirmado el fallecimiento en sus redes sociales y ha lamentado "profundamente" el incidente, al tiempo que ha trasladado su "más sincero pésame y solidaridad" a familiares y allegados de la víctima.
El suceso se produjo en torno a las 19:00 horas, cuando el astado arremetió en varias ocasiones contra el vecino ubriqueño. Pese a los intentos de reanimación, a las 20:15 horas se confirmó su muerte.
Como muestra de duelo, el consistorio ha suspendido el espectáculo de fuegos artificiales previsto para la noche y ha anunciado que las banderas de los edificios públicos ondearán este lunes a media asta.
El gobierno local ha pedido "comprensión, serenidad y colaboración" a los vecinos y visitantes, subrayando que la mejor forma de mostrar apoyo "es desde la prudencia y el respeto".
Ubrique, han recordado desde el Ayuntamiento, "siempre se ha caracterizado por su unidad en los momentos difíciles".
