Apuñalan a un joven de 16 años en El Raal

Un joven de 16 años resultó herido por arma blanca este sábado por la noche en la pedanía murciana de El Raal.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Murcia, tras una agresión en la calle Mayor de esta pedanía el joven ha recibido atención médica y ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Murcia.

A las 22:52 horas, una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia alertó sobre la agresión.

Como informó el testigo, el chico presentaba una herida en el hombro y solicitó la presencia urgente de policía y sanitarios.

Entonces se dirigieron al lugar del suceso patrullas de la Policía Local y una ambulancia con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

No ha trascendido el estado de salud del menor.