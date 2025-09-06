Investigación
La Policía investiga un disparo con pistola en una pierna a un hombre en Mérida
El varón herido acudió por sus propios medios hasta un centro de salud
Alberto Manzano Cortés
La Policía Nacional de Mérida ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que ayer fue herido por un disparo de bala un hombre de mediana edad, al parecer con una pistola, según han informado fuentes policiales a El Periódico Extremadura. También han asegurado que los agentes recibieron el aviso del suceso después de que el varón acudiera por sus propios medios hasta el centro de salud de San Luis, donde los sanitarios lo atendieron al presentar una lesión en su pierna. No se teme por su vida. Las mismas fuentes policiales han manifestado que "están abiertas todas las hipótesis".
Se desconoce los motivos en los que se produjo el incidente y la declaración del herido será importante para saber quién disparó contra la víctima. La policía trabaja en las causas, pero el hombre no ha prestado colaboración.
