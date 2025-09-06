Investigación
Dos muertos y un herido en un tiroteo en Sevilla
Una persona disparó con un rifle contra un bar en la localidad de Carmona, según testigos del suceso, que investiga ya la Guardia Civil
Victoria Flores / Ana Ramos Caravaca
Dos personas han muerto y otra ha resultado herida de gravedad durante la tarde de este sábado en un tiroteo registrado en un bar de la urbanización Los Nietos del municipio sevillano de Carmona. Según ha confirmado a El Correo de Andalucía el servicio de Emergencias 112, alrededor de las 16:45 horas han recibido varios avisos de vecino de la zona alertando de un tiroteo en la calle Azahar de dicha urbanización.
Los testigos indicaron que una persona "había sacado un rifle y había disparado contra un bar" y que, como resultado de los impactos, un total de tres personas yacían sobre el suelo. Al conocer los hechos, desde el 112 se ha dado aviso a Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil, que es quien se está encargando de la investigación.
Aunque todavía se está trabajando en el lugar, por el momento se ha dado a conocer que dos personas habrían fallecido como consecuencia de los impactos de bala y una tercera estaría herida de gravedad. No han trascendido detenciones relacionadas con este suceso ni su origen. En este momento, hay abierta una investigación sin que hayan trascendido más detalles.
La urbanización Los Nietos, donde ha sido el tiroteo, es una zona de chalets junto a la autovía y retirado del casco urbano de Carmona.
- Murcia, de las mejores localizaciones para ver el eclipse el 7 de septiembre: esta es la mejor hora y solo durará 30 minutos
- Fue la ciudad más importante de Europa 4.000 años atrás y ahora es un impresionante pueblo de Murcia
- En directo: FC Cartagena-Atlético Madrileño
- El campo exige la jubilación anticipada y mantener las ayudas de la PAC
- Las nuevas plantas de biogás tratarán tres millones de toneladas de residuos al año en la Región
- Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: programa de actos y actividades para este sábado
- Subida de precios en los Huertos: esto es lo que costará comer allí durante la Feria de Murcia
- Carlos Alcaraz-Djokovic, en el US Open: dónde verlo y a qué hora