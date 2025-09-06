Arden tres autobuses en Jumilla
Dos de ellos han quedado totalmente calcinados
L.O.
Un incendio en la localidad de Jumilla ha afectado esta mañana a tres autobuses, acabando dos de ellos totalmente calcinados.
Varios vecinos han alertado de las llamas alrededor de las seis y media de la mañana al Centro de Coordinación de Emergencias. Los testigos han asegurado que ha comenzado a arder un autobús y el fuego estaba alcanzando a los dos que había estacionados a su lado.
En pocos minutos, bomberos del CEIS controlaron y extinguieron las llamas, produciéndose únicamente daños materiales. Los efectivos informaron de la afectación de un tendido eléctrico y solicitaron la presencia de la compañía eléctrica para su revisión.
Al lugar se desplazaron también agentes de la Policía Local de Jumilla.
