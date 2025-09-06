Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arden tres autobuses en Jumilla

Dos de ellos han quedado totalmente calcinados

Las llamas deboran dos autobuses en Jumilla.

Las llamas deboran dos autobuses en Jumilla. / Bomberos CEIS

L.O.

Un incendio en la localidad de Jumilla ha afectado esta mañana a tres autobuses, acabando dos de ellos totalmente calcinados.

Varios vecinos han alertado de las llamas alrededor de las seis y media de la mañana al Centro de Coordinación de Emergencias. Los testigos han asegurado que ha comenzado a arder un autobús y el fuego estaba alcanzando a los dos que había estacionados a su lado.

Así han quedado los autobuses tras el incendio.

Así han quedado los autobuses tras el incendio. / Bomberos CEIS

En pocos minutos, bomberos del CEIS controlaron y extinguieron las llamas, produciéndose únicamente daños materiales. Los efectivos informaron de la afectación de un tendido eléctrico y solicitaron la presencia de la compañía eléctrica para su revisión.

Al lugar se desplazaron también agentes de la Policía Local de Jumilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents