Sucesos
Queda atrapado en su vehículo tras chocar contra una valla en Molina de Segura
Dos de los ocupantes del turismo han tenido que ser trasladados a los hospitales Morales Meseguer y Virgen de la Arrixaca de Murcia
Los servicios de emergencia han rescatado, atendido y trasladado al hospital a dos personas que han resultado heridas tras salir de la calzada y chocar contra una valla el turismo en el que viajaban, esta mañana en Molina de Segura.
El 122 recibía, a las 06:10 horas de este jueves, varias llamadas informando sobre el accidente, primero desde el sistema de avisos automático del vehículo, porteriormente de los residentes de la calle Campo de la Ribera de Molina, donde se produjeron los hechos. Los ocupantes del mismo, un total de tres personas, decían estar heridos y uno de ellos atrapado en el interior del coche, por lo que al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.
Los bomberos del CEIS excarcelaron al copiloto del vehículo accidentado. Los sanitarios atendieron a tres personas. Dos de ellos, ambos varones de 33 años, fueron trasladados a los hospitales Morales Meseguer y Virgen de la Arrixaca de Murcia. De momento no han trascendido las causas del accidente.
