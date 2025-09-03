Tiroteo en un chalé de Molina de Segura donde se cultivaba marihuana

Un tiroteo en el interior de un chalé en Molina de Segura rompió la tranquilidad de los vecinos la pasada noche. En la vivienda donde se produjeron los hechos, ubicada en la avenida de Los Castaños, en El Chorrico, existía una plantación de marihuana totalmente acondicionada para el cultivo de esta sustancia estupefaciente. Según fuentes policiales, cinco encapuchados accedieron al domicilio a altas horas de la madrugada con la intención de robar la droga que había sido recientemente recolectada para su venta.

La persona que estaba custodiando la plantación, alertado por la presencia de los ladrones, empezó a disparar con una escopeta de cartuchos. Los asaltantes reaccionaron de la misma manera, disparando al individuo, el cual recibió tres impactos de bala.

El 112 registró varias llamadas de vecinos alertando del supuesto enfrentamiento armado, por lo que la Policía Nacional se desplazó al lugar de los hechos. Los agentes, que pudieron acceder al chalé por la parte de atrás, comprobaron in situ la gravedad del tiroteo, ya que había un gran reguero de sangre en el suelo del inmueble. Asímismo, durante el registro pudieron certificar que la vivienda estaba siendo utilizada para el cultivo de marihuana. La policía ha podido detener y puesto a disposición judicial tanto a la persona a cargo de la plantación como a dos de los asaltantes que accedieron al chalé con la intención de robar la mercancía.