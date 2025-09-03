Sucesos
Herido grave un menor en Molina de Segura tras caer desde un primer piso
El padre del niño y varios vecinos alertaron a Emergencias solicitando ayuda para que lo rescatasen
L.O.
Un menor de 13 años ha resultado herido de gravedad esta madrugada al caer desde el primer piso de un inmueble en Molina de Segura, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.
El suceso ha tenido lugar cerca de las dos de la madrugada en una vivienda de la calle Sepulcro de la localidad y han sido varias las llamadas a Emergencias alertando de que un hombre pedía auxilio, incluida la de éste hombre, padre del menor, que narraba como su hijo había caído desde un primer piso al patio de luces del edificio y necesitaba que lo rescatasen.
Al lugar se han movilizado patrullas de la Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.
Tras ser rescatado por los bomberos, el menor ha sido estabilizado por los sanitarios y trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia con heridas graves
