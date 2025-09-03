La detención del tío de Marc Márquez reabre tres años después el asesinato de un hombre de Lleida

La detención de tres personas presuntamente relacionadas con un asesinato ocurrido el 25 de enero de 2022 en Baronia de Rialb (la Noguera), entre las que se encuentra un tío de los hermanos Marc y Álex Márquez, ha reabierto tres años después un caso que conmocionó al municipio de Oliana. La víctima, Joan Coromina Estany, era originario de esta localidad del Alt Urgell, aunque no estaba empadronado allí desde hacía algunos años y tenía la residencia familiar en Cervera. Junto al familiar de Márquez, R.A.C., fueron detenidos F.G.P., comandante retirado de la Guardia Civil, y N.G.B., propietario de un taller mecánico en Lleida.

Desde el primer momento, la principal hipótesis fue la de un crimen por venganza, posiblemente relacionado con los negocios ilegales de Coromina, que durante un tiempo estuvo vinculado al contrabando entre Andorra y España y que en los últimos años se dedicaba a la compraventa de terrenos. Los tres detenidos comparecerán este jueves ante el juez de Solsona, aunque lo harán en las salas de Justicia de Lleida, ya que la sede judicial de la capital solsonense no dispone de las condiciones necesarias para atender a tres detenidos al mismo tiempo.

Los Mossos interrogaron a los detenidos este miércoles y efectuaron un registro en una joyería de Cervera. El comandante retirado de la Guardia Civil acusado de asesinar a un supuesto contrabandista en enero de 2022 y el familiar del piloto Marc Márquez, también detenido por el crimen, se acogieron a su derecho a no declarar ante los Mossos d’Esquadra. Según informaron a la agencia EFE fuentes jurídicas, ambos debían ser interrogados en la comisaría de Cervera (Lleida), junto con el tercer detenido, el dueño de un taller mecánico de Lleida.

El comandante en la reserva presuntamente implicado en el crimen, de 63 años, fue arrestado por Asuntos Internos de la Guardia Civil acusado de un delito de asesinato y otro de revelación de secretos.

Un sicario y un rifle

El asesinato tuvo lugar en una zona boscosa de difícil acceso de la Baronia de Rialb, donde Coromina paseaba cuando fue abatido, presuntamente, por un sicario contratado por el grupo criminal del que formaría parte el familiar de los pilotos de motociclismo. El disparo habría salido de un rifle, desde una distancia significativa, unos 100 metros, e impactó en el pecho de la víctima, en la zona del corazón.

Fue un operario que trabajaba para la víctima quien encontró el cadáver de este hombre de 61 años. Ya desde el primer momento se supo que la muerte había sido causada por un disparo. Tras ser alertados, los Mossos d’Esquadra se desplazaron al lugar de los hechos. También acudieron efectivos del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), que solo pudieron certificar la muerte.

El proyectil que le quitó la vida fue, durante años, la única pista de la policía, que desde el primer momento descartó un posible accidente o un suicidio y se centró en la hipótesis de una venganza o un homicidio por encargo.

Ahora, tres años y medio más tarde, tras una investigación basada en testimonios y un rastreo de señales de antenas de telefonía móvil, una operación conjunta de los Mossos y la Guardia Civil ha permitido detener esta semana a tres hombres como principales implicados en el asesinato.

Entre los tres detenidos, el familiar de Márquez, vecino de Cervera, como los pilotos, era considerado la persona más cercana a la víctima. Los otros dos arrestados serían un comandante retirado de la Guardia Civil y el responsable de un taller mecánico de Lleida.

Coromina residía con su esposa en Cervera. Era conocido por negocios que movían grandes cantidades de dinero, entre ellos la compraventa de fincas e inmuebles en la zona. Sus actividades estaban en el punto de mira de las autoridades cuando fue asesinado, en enero de 2022.

Suscríbete para seguir leyendo