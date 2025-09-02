Once años de prisión por raptar y violar a una mujer en el El Algar

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) confirmó íntegramente la condena impuesta por la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, a un hombre por un delito de agresión sexual con acceso carnal mediante violencia e intimidación, un delito de amenazas no condicionales y un delito leve de lesiones.

Los hechos probados recogen que el 25 de diciembre de 2023 el acusado trasladó a la víctima a un descampado cercano a El Algar, donde la amenazó con frases como «primero te mato a ti y luego me mato yo», la presionó fuertemente por el cuello hasta dejarla inconsciente y, tras golpearla en varias partes del cuerpo, la llevó a su domicilio. Allí, bajo amenazas con un cuchillo, la agredió sexualmente.

La mujer consiguió pedir ayuda cuando el agresor se quedó dormido, siendo rescatada por agentes de la Policía Local, informaron fuentes del TSJMU. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones físicas y un trastorno de estrés postraumático.

Por tanto, confirma las penas impuestas: 10 años de prisión por agresión sexual, un año y seis meses de prisión por amenazas y tres meses de multa por lesiones, además de la prohibición de aproximación y comunicación con la víctima, la medida de libertad vigilada durante diez años y la inhabilitación especial para actividades que impliquen contacto con menores. Asimismo, se ratifica la indemnización de 40.360 euros a la víctima.