SUCESOS
Localizado el cuerpo sin vida del bañista desaparecido en Abarán
La Guardia Civil ha encontrado el cadáver este martes en el río Segura, a la entrada de Blanca
L.O.
El Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil ha localizado este martes en el río Segura, a la entrada del municipio de Blanca, el cuerpo sin vida del hombre de 34 años desaparecido el pasado domingo en Abarán tras bañarse en el cauce. Concretamente, el hombre, de unos 35 años, se estaba dando un baño en la playa fluvial del paraje El Jarral, cuando varios testigos vieron que se lo llevaba la corriente y alertaron a los Servicios de Emergencias. Al parecer, el joven, residente en Jumilla, había viajado hasta Abarán para pasar el día junto a sus amigos.
El dispositivo de búsqueda se activó el domingo 30 de agosto después de que familiares del desaparecido, de nacionalidad ecuatoriana, alertaran de que había entrado al río y no habían vuelto a tener noticias de él. Desde entonces, en el operativo han participado patrullas terrestres, drones y efectivos especializados en rescate acuático, coordinados por la Guardia Civil.
Finalmente, en la mañana de este martes, los GEAS han localizado el cadáver en el tramo del río situado a la entrada de Blanca, localidad cercana a Abarán.
La autoridad judicial se ha hecho cargo de las diligencias para el levantamiento del cuerpo y determinar las circunstancias exactas del suceso.
