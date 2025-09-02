Sucesos
El fuego se desata en una casa de Jumilla
Los bomberos han notificado el incidente a los técnicos municipales para que evaluaran el estado de la estructura del edificio
L.O.
El fuego se ha desatado en una casa de Jumilla en un incidente que no ha dejado heridos. El Centro de Coordinación y Emergencias 1-1-2 de la Región de Murcia recibió varias llamadas de alerta sobre las tres de la tarde de este martes.
Los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) se desplazaron rápidamente a la zona y lograron controlar las llamas, evitando que el incidente tuviera mayores consecuencias que los desperfectos materiales. Además, se notificó el incidente a los técnicos municipales para que evaluaran el estado de la estructura del edificio.
No se registraron daños personales como consecuencia de este suceso, pues los moradores de la vivienda pudieron salir a tiempo y ponerse a salvo.
