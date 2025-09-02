Detienen al hombre que intentó matar a su compañero de trabajo con unas tijeras de podar en Molina de Segura

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de intentar acabar con la vida de su compañero de trabajo tras agredirlo con unas tijeras de podar en Molina de Segura. La víctima sufrió graves heridas en el abdomen y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital de Murcia.

El ataque se produjo a primera hora de la mañana, sobre las 6:30, del pasado mes de agosto: la víctima viajaba en una furgoneta junto a otros trabajadores cuando, tras una discusión, el ahora detenido sacó unas tijeras de podar y se abalanzó sobre él, asestándole varias puñaladas en el abdomen que le perforaron la zona.

La rápida intervención policial permitió identificar, localizar y detener al presunto agresor en menos de cuatro horas en la localidad murciana de Abarán. Los agentes también recuperaron el arma utilizada en la agresión: las tijeras de podar con las que se provocaron las graves lesiones que pusieron en serio riesgo la vida de la víctima.

El arrestado fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Cieza, que decretó su ingreso en prisión provisional acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa.