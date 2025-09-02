Detenido el joven y violento ‘tironero’ que asaltó a dos mujeres en La Manga

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación ‘Kurmache’, una investigación iniciada para esclarecer dos violentos robos ocurridos el pasado mes de julio en La Manga del Mar Menor, que ha culminado con la detención de dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de delitos de robo con violencia e intimidación.

La investigación se inició en el mes de julio, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento del asalto a dos mujeres cuando paseaban por la Gran Vía de La Manga. Los robos se cometieron de forma prácticamente consecutiva, distando escasos minutos entre uno y otro.

En el primero, el asaltante abordó a una octogenaria que paseaba con su hija. De forma violenta tiró de la cadena de oro que la mujer llevaba al cuello haciendo que ambas, la anciana y su hija, cayeran al suelo y resultaran heridas. El joven huyó a la carrera y minutos más tarde, próximo a un conocido parque de la zona, abordó con idéntico modus operandi a otra mujer que paseaba con sus nietas y su hija embarazada.

Igual que en el caso anterior, la violencia empleada hizo que las dos mujeres cayeran al suelo y resultaran con heridas. En su huida se enfrentó a un familiar de las mujeres que se encontraba unos metros más adelante: un hombre que también resultó agredido.

Asaltó a otras dos mujeres: madre e hija embarazada, las tiró al suelo y forcejeó con el marido de la segunda

El sospechoso subió a bordo de un vehículo que lo esperaba en la zona y huyó de la escena. Durante el enfrentamiento, el asaltante perdió una gorra, unas zapatillas de playa, un juego de llaves y otros objetos.

Las cámaras de vigilancia, cruciales en la investigación

La Guardia Civil recopiló testimonios, indicios e imágenes de cámaras de seguridad de establecimientos cercanos. Estas grabaciones resultaron cruciales al averiguar detalles relevantes del coche empleado en la huida.

Las labores de investigación, centradas en la identificación del titular del turismo, resultaron positivas cuando los agentes conocieron que un joven, menor de edad, hijo del dueño del coche, coincidía con las características físicas del sospechoso.

Este joven, además, se encontraba alojado junto a otro individuo en un hotel de La Manga el día en el que se sucedieron los robos.

La Guardia Civil ha finalizado la operación ‘Kurmache’ con la detención de los dos sospechosos, un hombre de 27 años y otro menor de edad, como presuntos autores de delito de robo con violencia e intimidación.