Sucesos

Dos personas atendidas tras incendiarse su cocina en Murcia

Se han desplazado tres vehículos del cuerpo de bomberos de la capital

Archivo: Bomberos de Murcia.

Archivo: Bomberos de Murcia. / L.O.

Agencias

Dos personas, un hombre y una mujer, han tenido que ser atendidos por inhalación de humo, al producirse un incendio en la cocina de su vivienda, según han informado Bomberos de Murcia.

El inmueble se ubica en la urbanización El Portón de los Jerónimos en la pedanía murciana de La Ñora.

A sofocar el incendio, que ha ocurrido a las 16.20 horas, se han desplazado tres vehículos del cuerpo de bomberos de la capital.

