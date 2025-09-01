Muere una mujer ahogada en el espigón de La Gola

Una mujer de unos 70 años ha muerto esta mañana cuando se bañaba en la playa de Entremares de Cartagena, concretamente en el espigón de La Gola.

Los presentes han rescatado a la víctima del agua al ver que se ahogaba, pero ya estaba inconsciente. Mientras llamaban a los Servicios de Emergencias alertando de la situación, los bañistas han comenzado a realizarle maniobras de RCP (Reanimación Cardio Pulmonar).

Los sanitarios que se han trasladado al lugar han comprobado que la mujer se encontraba en parada cardiorrespiratoria y, a pesar de continuar las maniobras de reanimación, no han podido hacer nada por salvar su vida.

En la atención han intervenido agentes de la Policía Local de Cartagena, voluntarios de Protección Civil, una Unidad Móvil 061 y agentes de la Guardia Civil.