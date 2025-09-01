Investigan la participación de más personas en el doble crimen de los amigos de Mazarrón

Los agentes a cargo de la investigación sobre los dos cadáveres hallados en una vivienda de la urbanización mazarronera de Camposol creen que el único detenido, ya en prisión provisional, no actúo solo y dejan la puerta abierta a la implicación de más personas en el crimen, apuntan fuentes cercanas al caso.

El principal argumento para no descartar esta vía es que las víctimas, los amigos de Mazarrón (aún por confirmar los análisis de ADN), eran dos. Por lo tanto, en una hipotética pugna entre ellos y el detenido, cuenta con mayoría. Otro de los argumentos que dotan de peso esta teoría, es que a la hora de esconder los cuerpos es más sencillo hacerlo si participan más de un individuo.

Según ha podido conocer este periódico, la casa en la que los cuerpos fueron encontrados es una vivienda okupa, situada muy cerca de la morada de las víctimas, José Patricio Chango Heredia, de 43 años, y Edwin Guillermo Cambal Chicaiza, de 32, en la citada urbanización de la localidad costera, un lugar característico por poseer una fuerte comunidad inglesa, en su mayoría, pero también con un gran número de ciudadanos alemanes y holandeses.

Este diario contactó con el primo de uno de los desaparecidos, que confirmó que la Guardia Civil le informó de que habían sido hallados dos cuerpos. "No sabemos si son ellos", afirmó, para añadir que ya están en poder de los agentes las muestras de familiares de sangre de los desaparecidos, para cotejarlas con los restos.

Este hombre contó que el hallazgo de los cuerpos le sorprendió en Barcelona, donde se había desplazado por ocio, y que, al conocer la noticia, emprendió el regreso a la Región.

Un martes de abril

A los varones se les perdió la pista hace cuatro meses y medio. Se esfumaron el mismo día: un martes de abril, después de su jornada de trabajo.

Eloy Ferrández, abogado que defiende los intereses de las familias de los amigos, está en contacto con los profesionales de la Benemérita para informar a los allegados de las novedades que pueda haber en el caso. Los parientes, tanto los que se encuentran en España como los que residen en Ecuador, ya tienen conocimiento del descubrimiento.

El hallazgo de los restos se habría producido después de la detención del sospechoso. Este hombre no tendría relación ni familiar ni amistosa con los fallecidos.

Los cuerpos sin vida fueron encontrados en avanzado estado de descomposición y estarían ocultos en una especie de escondrijo de la vivienda de la urbanización Camposol en la que los descubrieron. Fuentes cercanas al caso apuntaron que los investigadores llegaron a la vivienda con la certeza de que harían el descubrimiento. El arresto del sospechoso horas antes habría dado lugar al hallazgo de los cuerpos.

El abogado afirmó que el encuentro del sospechoso y los ciudadanos ecuatorianos habría sido "circunstancial", aunque habrá que esperar al avance de la investigación para confirmarlo.