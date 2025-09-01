Buscan a un hombre desaparecido en el río Segura a la altura de Abarán

La Guardia Civil ha informado de que se está llevando a cabo un dispositivo de búsqueda de una persona que desapareció el domingo por la tarde en el río Segura, a su paso por la localidad de Abarán.

El varón, de unos 35 años, se estaba dando un baño en la playa fluvial del paraje El Jarral la última vez que fue visto.

El Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil busca a esta persona junto con patrullas de seguridad ciudadana del mismo Cuerpo y policías locales de Abarán y Blanca.

Para la búsqueda, se está haciendo uso de un helicóptero de la Comunidad Autónoma.