Buscan a un hombre desaparecido en el río Segura a la altura de Abarán
El varón, de unos 35 años, se bañaba en una playa fluvial cuando se perdió su rastro
L.O.
La Guardia Civil ha informado de que se está llevando a cabo un dispositivo de búsqueda de una persona que desapareció el domingo por la tarde en el río Segura, a su paso por la localidad de Abarán.
El varón, de unos 35 años, se estaba dando un baño en la playa fluvial del paraje El Jarral la última vez que fue visto.
El Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil busca a esta persona junto con patrullas de seguridad ciudadana del mismo Cuerpo y policías locales de Abarán y Blanca.
Para la búsqueda, se está haciendo uso de un helicóptero de la Comunidad Autónoma.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Paco Ureña: 'Mi padre nos levantaba a las seis de la mañana, a toque de silbato, para trabajar en el campo
- Estos son los festivos de septiembre en la Región de Murcia
- Encuentran los cadáveres de los dos amigos de Mazarrón y detienen al sospechoso de matarlos
- En directo: Antequera-FC Cartagena
- Abortada la ‘quedada’ en la isla del Ciervo
- El cabañuelo de Mula hace su predicción: vendrán lluvias, frío y heladas
- Adoptar ostras para salvar el Mar Menor
- Alexandra López, profesora de España (Murcia) en EEUU: «Me compré un piso con mi primer sueldo»