Los socorristas de Puntas de Calnegre rescatan a dos mujeres arrastradas por la corriente

Dos mujeres quedaron atrapadas por la corriente este jueves en la cala de Puntas de Calnegre de Lorca, teniendo que ser rescatadas por los socorristas del Servicio de Emergencias Municipal.

La primera mujer, de 70 años, estaba experimentando dificultades para salir del agua y, la segunda, que se acercó para ayudarla, se vio también arrastrada por la corriente.

Según ha informado el concejal de Emergencias del Ayuntamiento, José Martínez, "se creó un socavón cerca de la orilla, a la izquierda de la cala, que impedía hacer pie. La rápida intervención de los socorristas permitió que las dos mujeres pudieran salir del agua en perfectas condiciones".

Asimismo, Martínez ha agradecido a todo el personal que forma parte del Plan Copla el "excepcional trabajo" que realizan en la costa lorquina durante este periodo estival. "Su labor hace que los lorquinos y visitantes que acuden a nuestros diez kilómetros de costa, puedan disfrutar de ella de manera segura y sin ningún tipo de eventualidad".

También ha hecho hincapié "en la importancia de acudir a playas que dispongan de servicio de vigilancia, no perder nunca a los niños de vista"; y ha apelado a que "los bañistas tengan prudencia y sigan las recomendaciones de los socorristas y la propia señalización en los enclaves para evitar situaciones de riesgo, y poder disfrutar de nuestras playas de forma segura".

Cabe recordar que el operativo de prevención e intervención que se realiza en la costa lorquina está compuesto por quince socorristas, y que estará en marcha hasta el 31 de agosto en horario de 11:30 a 19:30 en las playas de Puntas de Calnegre, Palazuelos y en la Cala de Calnegre.