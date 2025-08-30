Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emergencias

Se salta un stop con el coche y se estrella contra la furgoneta de una pareja en San Javier

En el vehículo que sufrió el impacto viajaban una mujer de 67 años y un hombre de 72, al que los bomberos tuvieron que rescatar

Bomberos, en el lugar del aparatoso accidente, con dos turismos implicados, en San Javier.

Bomberos, en el lugar del aparatoso accidente, con dos turismos implicados, en San Javier. / L. O.

Ana Lucas

Los hechos tenían lugar este sábado, en el cruce de las calles Patrulla Águila con Luis Federico Guirao, en La Ribera, San Javier.

Según explicaron testigos del suceso, uno de los turismos se habría saltado una señal de stop, lo cual dio lugar a que chocase con una furgoneta pequeña que sí circulaba correctamente. En este vehículo circulaban dos personas, un hombre de 72 años y una mujer de 67.

El impacto fue de forma lateral y dejó la puerta de este vehículo completamente hundida.

Al lugar se movilizaron efectivos de los Bomberos del Consorcio, que rescataron a un hombre atrapado en uno de los coches. También acudieron sanitarios en una ambulancia.

Los dos ocupantes de la furgoneta sufrieron heridas y fueron trasladados al hospital.

