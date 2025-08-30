Un menor de edad arranca de un mordisco parte de la oreja a un joven en una discoteca de San Javier

El escenario, una conocida discoteca ubicada en el paraje de Los Valencianos, en San Javier, un local de ocio en el que este verano se ha registrado más de un suceso. En esta ocasión, la Policía se movilizaba al tener conocimiento de que se estaba produciendo una pelea en la que al menos una persona estaba herida.

Al lugar se movilizaron agentes del cuerpo local, que, al llegar, se encontraron con que dos varones, clientes de la discoteca, se habían enzarzado en la zona exterior de la misma en una riña que fue subiendo de tono hasta que llegaron a las manos. En un momento dado, uno de los chicos arremetió contra el otro, le pegó un mordisco en la oreja y le arrancó con los dientes parte del pabellón auditivo.

A la llegada de los policías, el sospechoso permanecía en el lugar, al igual que la víctima, herida. El presunto agresor, que resultó ser menor de edad, fue detenido, dada la entidad de las lesiones del herido.. Al no haber cumplido aún los 18, será la Fiscalía de Menores el organismo encargado de instruir su caso.

En cuanto al afectado, fue trasladado en ambulancia a Los Arcos, el hospital más cercano.

Se da la circunstancia de que, estando los agentes aún en el establecimiento, fueron informados de que estaba teniendo lugar otra reyerta. Los oponentes, una vez más, eran varones. Uno de ellos, explicaron testigos a los municipales, golpeó al otro en el rostro, lo tiró al suelo y lo dejó ahí, ensangrentado.

El supuesto atacante también fue arrestado y el afectado llevado, igualmente, a Los Arcos.

Testigos explicaron que los participantes en las peleas presentaban síntomas de encontrarse bajo los efectos de algún tipo de sustancia.

Los dos sospechosos fueron trasladados a dependencias policiales. De ahí, entregados a la Guardia Civil, cuerpo competente para hacerse cargo de ambas investigación.