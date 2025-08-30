Herido grave un trabajador tras caerse desde un tercer piso en Altorreal

Un hombre, de 50 años de edad, ha resultado herido grave tras caer de un tercer piso mientras trabajaba en la urbanización Altorreal, en Molina de Segura, informa Emergencias.

A las 14.30 horas, el 112 recibió una alerta informando sobre un accidente laboral en la Avenida del Golf, en la citada urbanización. Según los informes, un trabajador había caído desde un tercer piso.

Al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Molina de Segura y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) del 061.

El personal sanitario atendió al herido, un hombre de unos 50 años, quien presentaba un grave traumatismo.

Tras la intervención, el trabajador fue trasladado de urgencia al Virgen de la Arrixaca de Murcia.