Emergencias
Herido grave un trabajador tras caerse desde un tercer piso en Altorreal
Presentaba un grave traumatismo y fue llevado en ambulancia al Virgen de la Arrixaca
Un hombre, de 50 años de edad, ha resultado herido grave tras caer de un tercer piso mientras trabajaba en la urbanización Altorreal, en Molina de Segura, informa Emergencias.
A las 14.30 horas, el 112 recibió una alerta informando sobre un accidente laboral en la Avenida del Golf, en la citada urbanización. Según los informes, un trabajador había caído desde un tercer piso.
Al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Molina de Segura y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) del 061.
El personal sanitario atendió al herido, un hombre de unos 50 años, quien presentaba un grave traumatismo.
Tras la intervención, el trabajador fue trasladado de urgencia al Virgen de la Arrixaca de Murcia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La simpática localidad costera de Murcia que parece salida de 'Verano azul': con 35 calas y playas de arena fina
- El desconocido pueblo de la Región de Murcia que busca vecinos: casas desde 65.000€ y a 25 minutos de la capital
- Muestra los genitales a una menor en Las Torres de Cotillas, huye y un vecino le golpea antes de ser detenido
- Se jubila Ricardo: Un adiós dulce y amargo en San Antón
- Ya es oficial la programación de la Feria de Murcia 2025: estas son las actividades organizadas
- El Real Murcia no recoge el guante lanzado por Toni Villa
- Fallece Josefa, la primera persona vacunada contra el covid en la Región
- Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene